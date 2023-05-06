Бойкова/Козловский перешли к Тутберидзе

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы, чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной и продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе.

Сама Бойкова в разговоре с «СЭ» сказала, что воздержится от комментариев, а «скоро будет официальная информация».

Вместе с Москвиной Бойкова/Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призерами чемпионата мира. Однако, по информации «СЭ», отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.