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Сегодня, 08:08

Бойкова/Козловский перешли к Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы, чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной и продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе.

Сама Бойкова в разговоре с «СЭ» сказала, что воздержится от комментариев, а «скоро будет официальная информация».

Вместе с Москвиной Бойкова/Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призерами чемпионата мира. Однако, по информации «СЭ», отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.

Фигурное катание
Тамара Москвина
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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