Мишин подтвердил намерение Коляды и Туктамышевой участвовать в чемпионате России

Тренер Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда намерены участвовать в чемпионате России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 26 декабря.

«Несмотря на определенные сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия», — цитирует ТАСС Мишин.

На прошлогоднем турнире Коляда стал серебряным призером, Туктамышева не выступала. Ранее от участия в турнире отказались Алена Косторная, Евгения Медведева, Дмитрий Алиев и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.