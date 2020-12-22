ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Мишин подтвердил намерение Коляды и Туктамышевой участвовать в чемпионате России

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Тренер Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда намерены участвовать в чемпионате России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 26 декабря.

«Несмотря на определенные сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия», — цитирует ТАСС Мишин.

На прошлогоднем турнире Коляда стал серебряным призером, Туктамышева не выступала. Ранее от участия в турнире отказались Алена Косторная, Евгения Медведева, Дмитрий Алиев и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10322599

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