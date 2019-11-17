Милота дня. Трусова затаскивает в автобус медведя, который в несколько раз больше ее

Российская фигуристка Александра Трусова с трудом затащила в автобус огромного игрушечного медведя. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Александра Трусова и медведь 2 pic.twitter.com/Zam3WG6ocu — Морковка Нигана (@NeganandLucil) November 17, 2019

Ранее спортсменка стала победителем «Гран-при» в Москве. Трусова набрала 234,47 балла в сумме и вышла в финал «Гран-при» (она завоевала золото на канадском этапе серии).