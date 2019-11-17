Милота дня. Трусова затаскивает в автобус медведя, который в несколько раз больше ее
11:51
Российская фигуристка Александра Трусова с трудом затащила в автобус огромного игрушечного медведя. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Александра Трусова и медведь 2 pic.twitter.com/Zam3WG6ocu— Морковка Нигана (@NeganandLucil) November 17, 2019
Ранее спортсменка стала победителем «Гран-при» в Москве. Трусова набрала 234,47 балла в сумме и вышла в финал «Гран-при» (она завоевала золото на канадском этапе серии).
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