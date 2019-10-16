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Милота дня. Щербакова и ее очаровательный питомец

10:10
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Действующая чемпионка России Анна Щербакова опубликовала в своем Instagram фотографию со своей кошкой.

— Провожает, — подписала фотографию фигуристка.

В этом сезоне Щербакова успела стать победительницей предсезонного турнира Lombardia Trophy, набрав 218,20 балла и вошла в историю — стала первой, кто чисто исполнил четверной лутц именно на международных взрослых соревнованиях. Фигуристка официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.

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