Медведева выиграла первый международный турнир с ноября 2017 года, но почти провалила произвольную программу

Двукратная чемпионка Евгения Медведева стала победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy, набрав по сумме двух программ 191,78 балла.

Второй стала действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, набрав по сумме двух прокатов 186,09 балла, а третьей кореянка Эн Су Лим, набрав за две программы 184,64 балла.

Медведева крайне неудачно исполнила произвольную программу, ей не удалось исполнить ни один каскад из двух тройных прыжков, она с трудом спаслась от падения с двойного акселя и потеряла много баллов на уровнях непрыжковых элементов.

В следующий раз фигуристка выступит на канадском эатпе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.