Медведева весело отпраздновала бронзу чемпионата мира. Ее хореографу стало стыдно

Российская фигуристка Евгения Медведева после завоевания бронзы на чемпионате мира в японской Саитаме выглядела веселой и энергичной. Россиянка посетила тренировку танцевальных дуэтов перед их произвольной программой.

Медведева пришла не одна, а вместе с хореографом Мишей Ге и еще одной ученицей Брайана Орсера, канадкой Габриэлой Дэйлман. Во время просмтора фигуристки исполнили зажигательный танец, сидя на стульях. Постановщику Ге стало стыдно до такой степени, что он прикрыл лицо рукой.