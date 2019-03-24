Медведева весело отпраздновала бронзу чемпионата мира. Ее хореографу стало стыдно

Российская фигуристка Евгения Медведева после завоевания бронзы на чемпионате мира в японской Саитаме выглядела веселой и энергичной. Россиянка посетила тренировку танцевальных дуэтов перед их произвольной программой.
Медведева пришла не одна, а вместе с хореографом Мишей Ге и еще одной ученицей Брайана Орсера, канадкой Габриэлой Дэйлман. Во время просмтора фигуристки исполнили зажигательный танец, сидя на стульях. Постановщику Ге стало стыдно до такой степени, что он прикрыл лицо рукой.
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