Медведева рассказала, что заставило ее отказаться от тройного лутца в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева, лидирующая после короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», вместо заявленного тройного лутца сделала риттбергер, объяснив это ставкой на стабильность.

— Как бы не был хорош мой тройной лутц, на нем все равно бывали ошибки, — сказала Медведева. — Решили сделать упор на стабильность. Эта система срабатывает уже третий раз в моей жизни, cтоит вернуть риттбергер, так как оценки я получаю совсем другие.

Произвольная программа женщин состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке. (Екатерина Беспалова)

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