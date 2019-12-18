Медведева рассказала, что любит готовить больше всего

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что большего всего любит печь сырники и блины.

— Я всегда хорошо готовила, — цитирует teleprogramma.pro Медведеву. — Когда я сильно захочу, то готовлю кулинарные шедевры. Но так как в основном я не хочу этим заниматься, поэтому делаю себе простые блюда, богатые белком, витаминами. Стараюсь питаться как можно проще. Простое питание — залог здоровья. Любимые рецепты — мои и мамины.

Я очень люблю делать оладушки, печь сырники, блинчики. Диету приходится соблюдать, но мне это нравится и не составляет никакого труда. Запретов в плане питания нет никаких. Я позволяю себе и сладости, и другие вкусняшки, но всегда знаю меру. В несоревновательный период могу съесть пирожок вечером — и все будет нормально. Но за пару недель до соревнований довольно жестко себя держу и не позволяю лишнего в еде.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.