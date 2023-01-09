Медведева провела на 50% больше шоу в новогодний период, чем Загитова

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова провели в общей сложности 40 шоу в декабре 2022 — январе 2023 годов, подсчитал «СЭ».

Среди недавно завершивших спортивную карьеру фигуристок они выделяются активностью, но Медведева провела на льду заметно больше времени, чем Загитова. На счету Медведевой согласно расписаниям 24 шоу — 18 в «Волшебнике из Страны Оз», еще 5 в подмосковных шоу «Ледниковый период. Чемпионы», также Медведева приняла участие в шоу в Казахстане, посвященном 50-летию катка «Медео».

Алина Загитова, по подсчетам «СЭ», провела 16 шоу — среди них «Аленький цветочек» в паре Дмитрием Соловьевым (в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде и Сочи), «Спящая Красавица» в Дубае 6 — 7 января — данные шоу продюсируются Татьяной Навкой.

Также Загитова выступила на открытии катка на Северном речном вокзале в Москве и закрытом корпоративном шоу «Волшебство на льду» 27 декабря в «Лужниках», куда не продавали билеты. Отметим, что в отличие от Медведевой Загитова параллельно вела мероприятия Первого канала на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге и чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Впрочем, обе уступают по количеству шоу более опытным фигуристам в данной сфере — так, Максим Маринин в интервью «СЭ» признался, что проехал около 30 шоу в новогодний период, у Максима Шабалина более 30 выступлений.