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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

«Выхожу такая дурная». Медведева выступила в костюме Шаурмы в песенном телешоу, и ее перепутали с Загитовой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Фигуристка Евгения Медведева в костюме шаурмы
Евгения Медведева в костюме шаурмы.
Фото скриншот передачи «Маска»
Еще одной звездной фигуристке не дают покоя лавры Анны Семенович.

Нет, это не репетиция турнира по шоу-программам. Но тоже творческий проект, участником которого стала двукратная чемпионка мира и Европы. Евгения Медведева выступала в костюме, символизирующем ближневосточное блюдо под названием шаурма, в телепрограмме «Маска» на канале НТВ. Тайна раскрылась в четвертом выпуске, когда фигуристка попала в число номинантов на вылет.

Фигуристка Евгения Медведева в костюме шаурмы
скриншот передачи «Маска»

Шоу

В проекте принимают участие четырнадцать так называемых «масок»: это актеры, музыканты, спортсмены и другие медийные личности. Они выходят на сцену в необычных костюмах. Задача членов жюри — догадаться, кто стоит перед ними.

Участники проекта скрывают свои личности и не рассказывают об участии в шоу, так как подписали контракт о неразглашении. Организаторы охраняют их, причем не только на сцене, но и за кулисами.

Задачу жюри усложняет и то, что реальные голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и тогда, когда они раскрывают себя. В начале каждого выпуска шоу они делятся небольшими подсказками о своих настоящих личностях, однако делают это искаженными голосами.

Членам жюри только остается рассуждать о возможных участниках шоу и предполагать, кто же на самом деле скрывается за необычными костюмами. Ведь свои личности участники раскрывают только после вылета с проекта.

скриншот передачи «Маска»

Медведева

Евгения, как оказалось, приняла участие в четырех выпусках шоу. В первом она исполнила песню исполнительницы IOWA «Маршрутка» и была спасена зрителями. Во втором после исполнения песни из репертуара Глюкозы «Невеста» все прошло по аналогичному сценарию. А в третьем Женя спела композицию «Самая лучшая» Анжелики Варум и группы «Сливки» и уже осталась в шоу без попадания в список претендентов.

Но вот в четвертом выпуске Медведеву не спасли ни члены жюри, ни зрители. В этот раз фигуристка исполняла «Девушки как звезды» Андрея Губина. И фигуристке по результатам выпуска пришлось снять маску.

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У членов жюри были разные предположения о том, кто скрывается в костюме Шаурмы. Тимур Родригез посчитал, что под маской была телеведущая Ирада Зейналова. Но были и версии того, что это кто-то из мира фигурного катания. В частности, Филипп Киркоров назвал олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

А Регина Тодоренко и Алексей Воробьев подозревали Алину Загитову. Но каково же было их удивление, когда перед ними появилась Женя Медведева. Первая реакция от Киркорова стала комплиментом в адрес вокальных навыков двукратной чемпионки мира и Европы: «Деточка, а где ты научилась так петь?».

Фигуристка Евгения Медведева в костюме шаурмы
скриншот передачи «Маска»

Шаурма

Сама Медведева заявила, что была счастлива принимать участие в проекте. И что ей очень нравился ее необычный костюм, наверное, самый странный в ее жизни.

«Можно я на растроганном сердечке скажу? Спасибо вам, дорогие судьи, за ваши прекрасные диалоги. Огромное спасибо зрителям, которые невероятно поддерживают, потому что в этих костюмчиках трудновато. Честно, я буду скучать, я обожаю свою маску Шаурмы: я такая дурная выхожу, что-то там скачу — прикольно», — сказала Евгения.

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Это далеко не первый популярный проект, в котором принимает участие Медведева. Она достаточно активна в медийном пространстве, отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина «СЭ».

Женя активно сотрудничает с футбольным клубом «Динамо», участвовала во многих проектах на YouTube и на ТВ. И кажется, чувствует себя максимально комфортно, пробуя новые роли.

Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
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