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Сегодня, 18:42

Авербух о состоянии Костомарова: «Есть небольшие улучшения. Держим кулаки»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер и постановщик Илья Авербух рассказал о туре шоу «Ледниковый период» в поддержку фигуриста Романа Костомарова.

«Конечно, мы этот тур готовили давно. То, что происходит ситуация, с которой Роман сражается... Мы всесторонне поддерживаем ребят, эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно и тяжело, но поддерживая друг друга мы проходим этот этап.

Гастрольный тур проходит в поддержку Ромы Костомарова. Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд — это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать. Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать Роману выздоровления. Это очень важно для Ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это обьединяет страну и объединяет нас.

Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому», — сказал Авербух.

 
Роман Костомаров. Костомаров постепенно выходит из комы. Но прогнозы по здоровью олимпийского чемпиона пока не радуют

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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