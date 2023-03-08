Авербух о состоянии Костомарова: «Есть небольшие улучшения. Держим кулаки»

Тренер и постановщик Илья Авербух рассказал о туре шоу «Ледниковый период» в поддержку фигуриста Романа Костомарова.

«Конечно, мы этот тур готовили давно. То, что происходит ситуация, с которой Роман сражается... Мы всесторонне поддерживаем ребят, эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно и тяжело, но поддерживая друг друга мы проходим этот этап.

Гастрольный тур проходит в поддержку Ромы Костомарова. Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд — это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать. Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать Роману выздоровления. Это очень важно для Ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это обьединяет страну и объединяет нас.

Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому», — сказал Авербух.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.