Медведева поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала

Российская фигуристка Евгения Медведева 4 февраля в эфире Первого канала рассказала об ожиданиях от командного турнира.

«Волнуюсь ли я перед жеребьевкой? Честно говоря, я совсем не волнуюсь, так как наша сборная очень-очень сильная во всех видах фигурного катания. Поэтому как будет, так и будет, все решит жребий. У меня со всеми прекрасные отношения, я всех буду рада видеть в своей команде. Какой показательный номер представлю? Это будет очень красивый номер, который я уже показывала на публике — «Эхо любви» Анны Герман», — заявила Медведева.

Кубок Первого канала пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.

21-летняя Медведева будет капитаном одной из команд на турнире. Вторую возглавит ее главная конкурентка Алина Загитова. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей.

В среду, 3 февраля стало известно, что турнир пропустит чемпионка Европы Алена Косторная. Вместо нее выступит ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.