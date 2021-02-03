Косторная пропустит Кубок Первого канала
23:05
Российская фигуристка Алена Косторная пропустит Кубок Первого канала. Об этом 3 февраля сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не выступит на этом турнире. Соревнования пройдут в Москве («Мегаспорт») 5-7 февраля.
17-летняя Алена Косторная — чемпионка Европы-2020.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5364-alena-kostornaya-ne-primet-uchastiya-v-kubke-pervogo-kanala.html
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