Российская фигуристка Алена Косторная пропустит Кубок Первого канала. Об этом 3 февраля сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не выступит на этом турнире. Соревнования пройдут в Москве («Мегаспорт») 5-7 февраля.