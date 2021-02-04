Бестемьянова прокомментировала отсутствие Косторной на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала отсутствие Алены Косторной из-за болезни в командном турнире Кубка Первого канала.

«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алены, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень ждем ее. Интересно посмотреть, в какой она форме. Еще же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — сказала Бестемьянова.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.

(Владимир Пушкарев)