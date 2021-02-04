Бестемьянова прокомментировала отсутствие Косторной на Кубке Первого канала
11:25
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала отсутствие Алены Косторной из-за болезни в командном турнире Кубка Первого канала.
«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алены, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень ждем ее. Интересно посмотреть, в какой она форме. Еще же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — сказала Бестемьянова.
Ранее, 3 февраля, стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.
(Владимир Пушкарев)
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