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Бестемьянова прокомментировала отсутствие Косторной на Кубке Первого канала

11:25
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала отсутствие Алены Косторной из-за болезни в командном турнире Кубка Первого канала.

«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алены, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень ждем ее. Интересно посмотреть, в какой она форме. Еще же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — сказала Бестемьянова.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.

(Владимир Пушкарев)

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