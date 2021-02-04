Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала

Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Майя Хромых заменит Алену Косторную на Кубке Первого канала, сообщает ТАСС 4 февраля.

В среду, 3 февраля стало известно, что 17-летняя Косторная, представляющая академию «Ангелы Плющенко», пропустит турнир в связи с решением тренера и незавершенного восстановления после болезни.

14-летняя Хромых заняла пятое место на чемпионате России в Челябинске, который прошел в декабре 2020 года.

Кубок Первого канала пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.