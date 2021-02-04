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Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала

09:58
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Майя Хромых заменит Алену Косторную на Кубке Первого канала, сообщает ТАСС 4 февраля.

В среду, 3 февраля стало известно, что 17-летняя Косторная, представляющая академию «Ангелы Плющенко», пропустит турнир в связи с решением тренера и незавершенного восстановления после болезни.

14-летняя Хромых заняла пятое место на чемпионате России в Челябинске, который прошел в декабре 2020 года.

Кубок Первого канала пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10620471

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