Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Алена Косторная не примет участие в Кубке Первого канала.

«В первую очередь, хочется пожелать Алене пройти эту полосу, которая начала ее преследовать. Хочется, наконец, увидеть ту Алену, которую мы видели в прошлом году на чемпионате Европы. Все работают, у всех бывают недомогания. Никто от этого не застрахован. Турнир в любом случае будет зрелищным. Он несет собой больше подготовительный характер, поэтому его пропуск не является чем-то катастрофическим. Это больше шоу-турнир. Впереди более важные соревнования. Например, Кубок России, где будут принимать решение по третьему номеру сборной. Я думаю, что все силы Алене нужно направить туда», — сказал Авербух «СЭ»

Ранее, 3 февраля, стало известно, что по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

(Владимир Пушкарев)