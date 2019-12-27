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Медведева откроет заключительную разминку, Трусова выступит после Косторной

18:55
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит первой в третьей (заключительной) разминке в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Начало соревнования — в 15.00 (мск).

После Медведевой на льду появится чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.

Алена Косторная и Александра Трусова выступят последними в заключительной разминке.

Напомним, что победительница серии «Гран-при» Косторная выиграла короткую программу на ЧР, набрав за прокат 89,86 балла.

Дополнительная информация

https://www.fsrussia.ru/results/1920/rusnat1920/RUS/SEG004.HTM

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