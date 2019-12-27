Медведева откроет заключительную разминку, Трусова выступит после Косторной

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит первой в третьей (заключительной) разминке в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Начало соревнования — в 15.00 (мск).

После Медведевой на льду появится чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.

Алена Косторная и Александра Трусова выступят последними в заключительной разминке.

Напомним, что победительница серии «Гран-при» Косторная выиграла короткую программу на ЧР, набрав за прокат 89,86 балла.