Медведева откроет заключительную разминку, Трусова выступит после Косторной
18:55
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит первой в третьей (заключительной) разминке в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Начало соревнования — в 15.00 (мск).
После Медведевой на льду появится чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.
Алена Косторная и Александра Трусова выступят последними в заключительной разминке.
Напомним, что победительница серии «Гран-при» Косторная выиграла короткую программу на ЧР, набрав за прокат 89,86 балла.
Дополнительная информация
https://www.fsrussia.ru/results/1920/rusnat1920/RUS/SEG004.HTM
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