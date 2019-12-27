Победительница серии «Гран-при» Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России, набрав рекордные баллы.

Фигуристка набрала за свой прокат 89,86 балла, что превышает мировой рекорд, установленный ею же в финале «Гран-при». Тогда Косторная набрала 85,45 балла. Однако данное достижение не будет ратифицировано, так как оно было установлено на внутренних соревнованиях.

Второе место занимает действующая чемпионка России Анна Щербакова, которая набрала за свой прокат 79, 93 балла. Тройку замыкает Александра Трусова (76,46 балла).

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева после ошибки на тройном акселе набрала лишь 75,74 балла и стала четвертой. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала пятой, набрав 71,08 балла.

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова стала лишь одиннадцатой (64,38). Станислава Константинова получила за свое выступление 66,00 и занимает девятое место.

Произвольную программу женщины представят в субботу, 28 декабря. Начало — 15:00.

Фигурное катание

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная — 89,86

2. Анна Щербакова — 79,93

3. Александра Трусова — 76,46

4. Елизавета Туктамышева — 75,74

5. Евгения Медведева — 71,08

6. Анастасия Гулякова — 66,85

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции