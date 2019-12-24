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Медведева — о Вейре: «Очень скучаю по нему, каждое лето в шоу мы проводим вместе все свободное время»

15:27
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью Olympicchannel отметила, что при встрече всегда тепло общается с Джонни Вейром.

— Джонни словно моя душа, очень скучаю по нему, — сказала Медведева. — Каждое лето мы встречаемся в японских шоу и проводим вместе все свободное время. Он потрясающе говорит по-русски.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.

Дополнительная информация

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/exclusive-evgenia-medvedeva-bullying-friends-body/

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