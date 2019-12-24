Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью Olympicchannel отметила, что при встрече всегда тепло общается с Джонни Вейром.

— Джонни словно моя душа, очень скучаю по нему, — сказала Медведева. — Каждое лето мы встречаемся в японских шоу и проводим вместе все свободное время. Он потрясающе говорит по-русски.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.