Евгения Медведева прокомментировала колебания в цифре подписчиков в Instagram у нее и Алины Загитовой. На данный момент у Медведевой насчитывается 871 тысяча подписчиков, у Загитовой — 869 тысяч.

«Видимо, для кого-то стороннего важнее, — сказала Медведева. — Как только мы открываем свои аккаунты — плюс 12 тысяч подписчиков у каждого. Тут и друг на друга не подумаешь, интересно, для кого это важно».

(Анастасия Плетнева)