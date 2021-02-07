Медведева — о подписчиках в Инстаграме: «Видимо, для кого-то это важнее»
22:11
Евгения Медведева прокомментировала колебания в цифре подписчиков в Instagram у нее и Алины Загитовой. На данный момент у Медведевой насчитывается 871 тысяча подписчиков, у Загитовой — 869 тысяч.
«Видимо, для кого-то стороннего важнее, — сказала Медведева. — Как только мы открываем свои аккаунты — плюс 12 тысяч подписчиков у каждого. Тут и друг на друга не подумаешь, интересно, для кого это важно».
(Анастасия Плетнева)
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