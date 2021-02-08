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Финал Кубка России по фигурному катанию впервые пройдет в Москве

08:13
Анастасия Гулякова. Фото Instagram
Анастасия Гулякова. Фото Instagram
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Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве, сообщает ТАСС 7 февраля со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

Соревнования состоятся с 27 февраля по 2 марта на арене «Мегаспорт». Отмечается, что розыгрыш медалей среди взрослых фигуристов пройдет в первые два дня, дальше будут соревноваться юниоры.

Ранее, согласно календарю, финал должен был пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля.

Кубок России включает в себя пять этапов и финал. Действующими победителями турнира являются Макар Игнатов, Анастасия Гулякова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (танцы на льду).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10643321

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