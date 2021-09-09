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Медведева: «Не считаю, что Загитова — возрастная фигуристка, ей всего 19 лет»

12:05
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала мнение о том, что повышение возрастного ценза в фигурном катании может продлить карьеру «возрастным» фигуристкам. Например, Алине Загитовой и самой Медведевой.

— Да, в фигурном катании есть такое понятие, как возрастные фигуристы. Но, например, Лиза Туктамышева его опровергает. И, во-первых, я не считаю, что Алина Загитова — возрастная фигуристка, ей всего 19 лет, — сказала Медведева. — Во-вторых, любому фигуристу ничто, по сути, не мешает вернуться в спорт, несмотря на то что возрастной ценз не повышается. Это вопрос обстоятельств, здоровья и желания. У каждого фигуриста свои причины возвращаться или не возвращаться. В моей позиции по поводу возрастного ценза ничего не поменялось. Я считаю, что его поднимать не нужно и что девочки, которые имеют возможность показывать прыжки ультра-си, должны их показывать на международной арене.

Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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