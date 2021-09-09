Медведева раскритиковала «страшнючие» заголовки в статьях о фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» заявила, что у нее нет претензий к журналистам, которые освещают фигурное катание. При этом знаменитая спортсменка недоумевает по поводу неадекватных заголовков в некоторых материалах.

— К самим журналистам претензий нет. Люди выполняют свою работу, и каждый стремится сделать ее хорошо. У журналистов свои задачи, у тех, кто им отвечает, — свои. Нельзя сказать, что мы стоим на разных берегах, но встречаются журналисты, которые задают нетактичные вопросы. Правда, крайне редко, — отметила Медведева. — Меня обычно поражают заголовки. Я понимаю, что это кликабельность, но над текстом, который получился из хорошего интервью, где и вопросы, и ответы были сказаны с добрыми намерениями, иногда пишут что-то ужасающее. То есть заголовок вообще не соотносится ни с темой интервью, ни с самим интервью. А ведь люди первым делом видят именно его. В результате интернет заполняется какими-то страшнючими заголовками, и некоторые пользователи даже не пытаются вникнуть в суть темы и разобраться.

Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ»