Медведева на пробежке. Не ругайте ее за неправильную технику бега

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своем Инстаграме видео с пробежки.

– Только не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, хорошо? – обратилась Медведева к подписчикам.

Пользователи Инстаграма с интересом встретили новый пост спортсменки:

"Евгения, сколько по времени бегаешь?"

"По-моему, все прекрасно".

"Никогда никого не слушай, Женечка! Кому-то не понравится как ты бегаешь, другому - как ты сидишь, третьему - как ты накрасила левый глаз. Ну их всех!"

"Ага, вот как бегают богини!"

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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