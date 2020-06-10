Медведева и Туктамышева поддержали фигуриста Риппона, с которым поругался Ягудин

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева поддержали в Instagram американского фигуриста Адама Риппона.

Ранее Риппон сообщил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Олимпийский чемпион, россиянин Алексей Ягудин прокомментировал данное заявление следующим образом: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!».

На следующий день Ягудин извинился за свой пост в адрес Риппона, однако американец не принял извинений, ответив: «Он может взять свои извинения, гомофобию, трансфобию, расистские комментарии, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу».

Медведева и Туктамышева поставили лайки под публикацией Риббона о пожертвовании в поддержку черным транссексуалам. Медведева также оставила под записью комментарий.

— Это было неплохо! Равняюсь на тебя в плане борьбы с хэйтом, — написала Медведева.

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