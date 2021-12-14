Медведева и Милохин рассказали Загитовой о своем нытье из-за постановки последнего номера в «Ледниковом периоде»

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали в интервью Алине Загитовой о своих эмоциях от завершения проекта «Ледниковый период».

Загитова:

— У вас самый новогодний номер среди всех участников! Какие у вас сейчас эмоции?

Медведева:

— Мы старались сделать самый новогодний номер. Кажется, получилось. Эмоции? Как музыка началась, я расслабилась и каталась в свое удовольствие.

— Наш проект скоро закончится. Что будете делать, когда не будет тренировок?

Милохин:

— Спать, есть нормально, жить.

Загитова:

— Ты начал есть нормально только сейчас. Женя тебя заставляла кушать!

Милохин:

— Ну, спасибо Жене, что научила меня есть! (смеется) На самом деле, мы поставили номер за последние два дня. И всю постановку я ныл, говорил, что я устал, «пожалуйста, отвезите меня домой».

Медведева:

— Но ты не единственный ныл.

Милохин:

— Мы ныли, да. Но в конце, когда мы поставили номер, как-то грустновато стало. Но, я думаю, грустить смысла нет!