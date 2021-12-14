Медведева и Милохин рассказали Загитовой о своем нытье из-за постановки последнего номера в «Ледниковом периоде»
Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали в интервью Алине Загитовой о своих эмоциях от завершения проекта «Ледниковый период».
Загитова:
— У вас самый новогодний номер среди всех участников! Какие у вас сейчас эмоции?
Медведева:
— Мы старались сделать самый новогодний номер. Кажется, получилось. Эмоции? Как музыка началась, я расслабилась и каталась в свое удовольствие.
— Наш проект скоро закончится. Что будете делать, когда не будет тренировок?
Милохин:
— Спать, есть нормально, жить.
Загитова:
— Ты начал есть нормально только сейчас. Женя тебя заставляла кушать!
Милохин:
— Ну, спасибо Жене, что научила меня есть! (смеется) На самом деле, мы поставили номер за последние два дня. И всю постановку я ныл, говорил, что я устал, «пожалуйста, отвезите меня домой».
Медведева:
— Но ты не единственный ныл.
Милохин:
— Мы ныли, да. Но в конце, когда мы поставили номер, как-то грустновато стало. Но, я думаю, грустить смысла нет!
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