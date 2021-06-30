Медведева: «Хочу раздвигать рамки фигурного катания и научиться кататься в паре»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как приняла решение выступить в паре с Александром Энбертом в спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Почему я вообще участвую в «Анне Карениной»? В какой-то момент поняла, что хочу быть более универсальной, чтобы на меня было еще более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания и научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное.

Посоветовалась с тренерами, как решить эту проблему. Потому что хочется — ничего не могу с собой поделать. Тренеры посоветовали написать Энберту. И задолго до предложения участия в шоу мы с Сашей начали кататься.

А потом мне предложили роль Кити Щербацкой в спектакле. И я не сказала ни Саше, никому. А потом Саша ко мне подходит и говорит: мне тут предложили роль Левина в «Анне Карениной», я отвечаю: очень приятно, Кити Щербацкая. Мы сами не подозревали, роли нам дали абсолютно раздельно, а в итоге оказалось, что мы катаемся вместе», — приводит слова Медведевой Instagram Goldapple.

Шоу Ильи Авербуха пройдет с 9 июля по 18 сентября в Сочи.

21-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.