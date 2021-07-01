Хореограф и тренер Ирина Майорова, работающая в Швеции с сыновьями фигуристами местной сборной Александром и Николаем, в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от успехов российских спортсменов.

По ее словам, семья гордится результатами сборной России, но любое мнение об ученицах Этери Тутберидзе сопровождается ненавистью со стороны фанатов:

— Я не завидую, но просто сами прикиньте — сколько работает тренеров у Тутберидзе, Рукавицына, Мишина. Сколько психологов, массажистов и так далее. И мы знаем, как в Москве и Петербурге вокруг спортсменов вьются врачи, а фигуристы говорят: «Ах, не могу, не хочу». Но с другой стороны — и какое уважение к спорту в стране! Мы очень рады их успехам и гордимся русским фигурным катанием.

Но не могут быть одинаковые результаты при таких разных условиях. Да, кто-то скажет — сами виноваты, что уехали. Я просто говорю, что это надо иметь в виду. Про судейство ничего говорить не буду. Многие тренеры задаются вопросом, почему именно так в нынешнем фигурном катании судятся компоненты или техника четверных. Но судьи есть судьи, пусть они решают. Мне скорее непонятно, почему в ответ на любое мнение о, например, ученицах Тутберидзе ты получаешь гору хейта — если это мнение не совпадает с фанатским. Это пережили на себе и Александр, и Николай. Тем не менее, мы за них здесь рады. Они страну продвигают, а страна продвигает их. Молодцы.

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