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Шведско-российский тренер — о фигуристках «Хрустального»: «На любое мнение об ученицах Тутберидзе получаешь гору хейта»

08:05
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Хореограф и тренер Ирина Майорова, работающая в Швеции с сыновьями фигуристами местной сборной Александром и Николаем, в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от успехов российских спортсменов.

Александр Майоров с&nbsp;тренером.«Может, нам фамилию поменять на шведскую?» Как русского фигуриста не пускает на Олимпиаду своя же страна

По ее словам, семья гордится результатами сборной России, но любое мнение об ученицах Этери Тутберидзе сопровождается ненавистью со стороны фанатов:

— Я не завидую, но просто сами прикиньте — сколько работает тренеров у Тутберидзе, Рукавицына, Мишина. Сколько психологов, массажистов и так далее. И мы знаем, как в Москве и Петербурге вокруг спортсменов вьются врачи, а фигуристы говорят: «Ах, не могу, не хочу». Но с другой стороны — и какое уважение к спорту в стране! Мы очень рады их успехам и гордимся русским фигурным катанием.

Но не могут быть одинаковые результаты при таких разных условиях. Да, кто-то скажет — сами виноваты, что уехали. Я просто говорю, что это надо иметь в виду. Про судейство ничего говорить не буду. Многие тренеры задаются вопросом, почему именно так в нынешнем фигурном катании судятся компоненты или техника четверных. Но судьи есть судьи, пусть они решают. Мне скорее непонятно, почему в ответ на любое мнение о, например, ученицах Тутберидзе ты получаешь гору хейта — если это мнение не совпадает с фанатским. Это пережили на себе и Александр, и Николай. Тем не менее, мы за них здесь рады. Они страну продвигают, а страна продвигает их. Молодцы.

Полное интервью с Ириной Майоровой читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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