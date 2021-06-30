Русского фигуриста из Швеции не пускает на Олимпиаду своя же страна

Фигурист Николай Майоров, сын заслуженного тренера России Александра Майорова, выступающий за Швецию, столкнулся с проблемами при отборе на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Он добыл путевку на Игры благодаря выступлению на чемпионате мира, но шведский олимпийский комитет поставил дополнительные условия и отказывается посылать 20-летнего спортсмена в Пекин. Об этом «СЭ» рассказала мама и хореограф фигуриста Ирина Майорова. Три года назад по той же причине не отправили на Игры брата Николая — Александра.

— Николай отобрался на Игры на чемпионате мира в Стокгольме, как и еще одна девушка, Йозефин Тальегорд. Но для того, чтобы поехать, нужно выполнить дополнительные условия. Показать результат, соответствующий восьмому месту на чемпионате мира. У женщин это 198 баллов, у мужчин — 258.

Я пыталась поговорить по душам с некоторыми функционерами, но не достучишься. Страны третьего мира в фигурном катании посылают своих людей и горды своим флагом. А у нас такое второй раз. Саша должен был быть участвовать и попадать в топ-15 в Пхенчхане — и его оставили дома. Где принцип «главное — не победа, а участие», я не понимаю. Тебя пинком отправляют домой, объявляют человеком второго сорта.

Если насчет Йозефины сразу пошел разговор, мол, она возрастная, то Коле сказали — ты не такой старый, подумаем. Федерация написала заявку на олимпийскую стипендию, специальную для подготовки к Пекину. Но ему отказали, мол, мало баллов набираешь. Но они бы хоть приехали посмотрели на условия! Это все равно что учиться прыжкам в воду без воды. Логика в стиле «научитесь плавать — включим воду».

Теперь все зависит от результатов осенью. Он сначала хотел плюнуть и закончить, но потом решил, что надо побиться назло этим умникам. Но откуда взять 258 баллов? Мы делаем все возможное, переезжаем спустя 30 лет в другую школу, из Лулео на юг, в Норчеппинг. Это очень сложно, но мы работаем, чтобы их достать.

Полное интервью с Ириной Майоровой читайте вскоре на сайте «СЭ».