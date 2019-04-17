Медведева анонсировала короткую программу на сезон-2019/2020. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу на предстоящий сезон.

Спортсменка будет кататься под композицию "Exogenesis: Symphony, Part 3" британской рок-группы Muse. Ролик с отрывками новой программы двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады выложила в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Медведева не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

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