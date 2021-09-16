Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи
19:30
Российские фигуристы Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Элизабет Турсынбаева из Казахстана снялась с российского этапа.
Ранее на этот турнир уже были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Этап в Сочи пройдет с 25 по 28 ноября.
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