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Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи

19:30
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Российские фигуристы Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Элизабет Турсынбаева из Казахстана снялась с российского этапа.

Ранее на этот турнир уже были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Этап в Сочи пройдет с 25 по 28 ноября.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/fsevent00111001.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

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