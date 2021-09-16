Российские фигуристы Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Элизабет Турсынбаева из Казахстана снялась с российского этапа.

Ранее на этот турнир уже были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Этап в Сочи пройдет с 25 по 28 ноября.