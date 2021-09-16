Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске. За выступление они получили 66,52 балла.

На второй позиции оказалась еще одна российская пара — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (63,70). Тройку замкнули Анжела Линг и Калеб Уэйн из США (63,65).

Российские дуэты Ольга Мамченкова/Марк Волков (59,17) и Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (50,54) занимают шестое и одиннадцатое места соответственно.