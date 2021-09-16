Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске
19:42
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано лидируют после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске. За выступление они получили 66,52 балла.
На второй позиции оказалась еще одна российская пара — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (63,70). Тройку замкнули Анжела Линг и Калеб Уэйн из США (63,65).
Российские дуэты Ольга Мамченкова/Марк Волков (59,17) и Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (50,54) занимают шестое и одиннадцатое места соответственно.
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