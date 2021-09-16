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Алина Загитова подвела итоги лета

18:51
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram написала пост по поводу окончания лета.

«Почему-то сегодня осознала, что лето закончилось. Лето, оно всегда такое яркое, звонкое, сногсшибательное, вихревое. С ним связано так много воспоминаний, счастливых, живых, важных. Это лето принесло мне вдохновение, появились новые идеи и мечты.

Ну вот пришла осень, и пора воплощать задуманное в жизнь! Это очень волнительно! Скоро я все вам расскажу! Ведь главное — это сбывшиеся мечты и планы!" - написала фигуристка.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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