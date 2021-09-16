Алина Загитова подвела итоги лета

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram написала пост по поводу окончания лета.

«Почему-то сегодня осознала, что лето закончилось. Лето, оно всегда такое яркое, звонкое, сногсшибательное, вихревое. С ним связано так много воспоминаний, счастливых, живых, важных. Это лето принесло мне вдохновение, появились новые идеи и мечты.

Ну вот пришла осень, и пора воплощать задуманное в жизнь! Это очень волнительно! Скоро я все вам расскажу! Ведь главное — это сбывшиеся мечты и планы!" - написала фигуристка.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».