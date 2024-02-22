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22 февраля, 15:04

Матыцин отметил важность поддержки Валиевой со стороны Путина

Артем Бухаев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил мнение о поддержке со стороны кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина фигуристки Камилы Валиевой.

17-летняя спортсменка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани, которая состоялась в среду, 21 февраля.

— Вчера Камила Валиева сидела в одной ложе с главой государства. В этом увидели символ защиты России. Можете ли вы согласиться с тем, что Россия действительно готова до конца защищать интересы наших спортсменов?

— Вы фактически ответили в вашем комментарии на свой вопрос. Камила была приглашена и была участником церемонии открытия, сидела рядом с президентом РФ. Президент — гарант не только Конституции. Президент — гарант стабильности развития спорта. Мы видим, какое большое внимание глава государства уделяет спорту, спортсменам и защите их интересов. Мы будем продолжать реализацию задач, которые поставил президент, продолжать реализацию задач стратегий развития физической культуры и спорта, в центре которых, естественно, человек. Каждый спортсмен, будь то профессиональный, любой занимающийся физической культурой и спортом, — это неразрывная часть единой национальной системы спорта.

— Удалось ли вам вчера пообщаться с Камилой Валиевой, как-то поддержать?

— Вчера, к сожалению, не удалось пообщаться с Камилой. Всегда говорил, что она была, есть и остается для нас выдающейся спортсменкой. С уважением относимся к ее достижениям и, конечно, переживаем за события, которые случились не только в ее жизни, но и в жизни российского спорта. Будем делать все возможное, чтобы преодолеть эти сложности.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

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