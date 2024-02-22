Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в Петербурге

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу в постановке Ильи Авербуха, сообщает ТАСС.

Шоу пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. В число участников программы также включены Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Семененко, Михаил Коляда и Матвей Ветлугин.

Ранее Костомаров опубликовал видео с отдыха с прыжком в бассейн и показал, как летает на флайборде.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.