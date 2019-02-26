Мария Бутырская: "Попадание Туктамышевой в список запасных - это издевательство"

Чемпионка мира-1999 года Мария Бутырская прокомментировал заявку сборной России на чемпионат мира в японском Сайтама, который пройдет с 18 по 24 марта. Фигуристку возмутило отсутствие Елизаветы Туктамышевой в списке основных.

– Кто должен ехать на чемпионат мира третьим номером?

– Я за Елизавету Туктамышеву, потому что она доказала это проведенным сезоном, – приводит "Спорт День за Днем" слова Бутырской. – Она прошла на ура этапы и финал "Гран-при". Да, так получилось на чемпионате России, но каждый человек может заболеть и выбыть из борьбы. И ее дальнейшие показатели, а им нужно было обязательно перед чемпионатом мира где-то прокататься, попробовать себя. Не показать лучший результат, а просто прийти в себя, набрать форму и на максимуме выступить на чемпионате мира.

Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила абсолютнейше быть в сборной. Я не говорю о том, каким номером, но в сборной она должна быть. И да, тройной аксель играет огромную роль, потому что Рика Кихира прыгает тройной аксель и не один в своей программе. Это главная претендентка на медаль на чемпионате мира, на золотую медаль. И с ней можно бороться только таким же путем – выполнять тройной аксель

В заявке России на ЧМ-2019 – участники ЧЕ в Минске. Но в состав еще могут внести изменения