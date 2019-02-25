В заявке России на ЧМ-2019 - участники ЧЕ в Минске. Но в состав еще могут внести изменения

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что изменений в заявочный состав сборной на чемпионат мира пока не было внесено изменений. В него вошли те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных.

Заявочный состав был подан 25 февраля. Финал Кубка России в Великом Новгороде завершился 22 февраля, а подача заявок на чемпионат мира завершилась 25 февраля в 14.00 по московскому времени.

- После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев [ISU] мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира, - цитирует ТАСС Горшкова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

Таким образом, заявка пока выглядит следующим образом:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галлямов

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин

Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро

Отметим, что в Минске вместо Забияко и Энберта в итоге выступали внесенные в резерв Павлюченко и Ходыкин.