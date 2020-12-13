Мария Бутырская: «Почему бы России не провести международный старт вместе чемпионата Европы?»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала возможное проведение турнира по фигурному катанию в России вместо отмененного чемпионата Европы.

— ФФККР объявила, что постарается провести какой-то турнир вместо отмененного чемпионата Европы. Надо ли звать на него иностранцев?

— Если их пустят, и они готовы, то почему бы и не провести международный старт? Мы это хорошо умеем делать. Так повеселее будет. Много наших спортсменов можно позвать, и иностранцы пусть приезжают.

— Уровня нашей внутренней конкуренции не хватит?

— Так на чемпионате Европы наши девочки, если бы все-таки поехали, могли бы занять с первого по десятое место. Европейцы тоже страдают от того, что не будет чемпионата Европы. Тоже хотят где-нибудь выступить. Приедут в Москву, думаю, тут все и будет происходить. Такой дополнительный старт, дополнительный праздник для всех.

(Екатерина Звенигородская)