Максим Траньков: «Во что превратилось фигурное катание? Околофутбол отдыхает»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что сейчас в фигурном катании слишком много ненависти.

Блин, во что превратилось Фигурное Катание... Околофутбол отдыхает... грустно... пишут люди, а стыдно нам (фигуристам) почему-то. Весь мир обьехал и нигде такого г-на нет, стыдобище. Люди обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям... — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) December 15, 2019

— Блин, во что превратилось фигурное катание... Околофутбол отдыхает., — написал Траньков в Twitter. - Грустно... пишут люди, а стыдно нам (фигуристам) почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобище. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама Этери Тутберидзе.