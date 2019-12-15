Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Максим Траньков: «Во что превратилось фигурное катание? Околофутбол отдыхает»

12:01
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что сейчас в фигурном катании слишком много ненависти.

— Блин, во что превратилось фигурное катание... Околофутбол отдыхает., — написал Траньков в Twitter. - Грустно... пишут люди, а стыдно нам (фигуристам) почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобище. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация

https://twitter.com/xam_trankov/status/1206129012776591361

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир