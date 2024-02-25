Маринин: «Нынешнее поколение спортсменов оторвано от жизни, они сидят на зарплате в сборной»

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин в разговоре с «СЭ» сравнил свою карьеру с нынешними спортсменами.

— У нас был другой исторический период и другая мотивация. Я попал, скажем так, на безвременье, когда государству было не до спорта. Многие уезжали далеко за море, где ты тоже в общем-то никому был не нужен. Помню свои ощущения: ты в своей стране никому не нужен, а здесь и подавно. Тебе опускаться ниже уже некуда. Только один путь — переть вперед. И если ты соревнования выиграл, на Гран-при ничего не занял, у тебя и возможность оплачивать эту жизнь улетучится. Как говорил Винни-Пух, «no money, no honey» (англ. Нет денег — нет меда). Женя Медведева про это, думаю, рассказывала.

Поколение, которое мы видим сейчас, попало во время, когда спортом занималось государство. В этой системе людей взяли талантливыми из общей массы и пересадили в максимально благоприятные условия, в которых они раскрывались. То есть им не нужно думать, что ты будешь есть и пить завтра, как ты будешь жизнь свою строить... Они немного в искусственных условиях, оторваны от жизни. Живут в узком мире, где есть тренер, тренировки, календарный план соревнований. Им не надо думать про свое будущее — они сидят на зарплате в сборной, хорошие деньги платят за то, что они тренируются.

У нас таких возможностей не было. Купить себе там что-то в аптеке... Да у тебя иногда даже денег в кармане не было просто!