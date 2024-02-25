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25 февраля, 10:45

Маринин оценил вероятность возвращения Валиевой в спорт

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин в разговоре с «СЭ» признался, что практически не верит в возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание.

— Если бы она выступала за другую страну, где не было бы такой высокой конкуренции, то я бы мог поверить. Но сейчас нет возможности тренироваться в этой системе, спортсменка такого уровня и класса просто выпадает из обоймы, а вернуться обратно очень сложно. Даже я, человек, который закончил давно со спортом, помню свое состояние после карантина. Все начинает сыпаться. Как бы ты ни старался поддерживать форму, это бег за уходящим поездом. Форма уходит, а тут еще и самый сложный возрастной период у девочек, поэтому почти стопроцентное отсутствие уверенности, что возвращение будет. На мой взгляд, человеку нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься, — сказал Маринин.

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29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года. 17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Фигурное катание
Камила Валиева
Максим Маринин
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