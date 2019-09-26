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Максим Ковтун: «За спортсменами из группы Тутберидзе — будущее российского одиночного мужского фигурного катания»

18:37
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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун оценил перспективы российских одиночников на мировом уровне.

Напомним, что сам фигурист завершил карьеру. Об уходе из спорта Ковтун объявил 23 апреля.

— На старте нового сезона в фигурном катании не жаль ли вам, что вы уже по эту сторону бортика, а не на катке? Не тянет вернуться на лед и к большим стартам?

— Тянуло бы, если бы решение об окончании карьеры было необдуманным и спонтанным шагом, но с учетом всех аспектов на тот момент и вообще решение это было единственно верным, — приводит nevasport слова Ковтуна. — Я сейчас безумно счастлив: у меня куча возможностей, куча открытых дверей, я включен в жизнь, поэтому даже мыслей таких не проскакивает.

— Как оцениваете перспективы российских одиночников на мировом уровне? За кем следите?

— С удовольствием выделю двух человек, но они, к сожалению, пока очень молоды: это Даниил Самсонов и Николай Колесников из группы Тутберидзе. Это трудолюбивые и талантливые мальчики, очень любящие наш вид спорта. За такими, по-новому воспитанными спортсменами — будущее российского одиночного мужского фигурного катания. Я за ними очень слежу.

Дополнительная информация

https://nevasport.ru/98961-ucheniki-tutberidze-budushhee-muzhskogo-figurnogo-kataniya-maksim-kovtun-o-karere-tatu-i-puteshestviyah/

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