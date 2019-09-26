Максим Ковтун: «За спортсменами из группы Тутберидзе — будущее российского одиночного мужского фигурного катания»
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун оценил перспективы российских одиночников на мировом уровне.
Напомним, что сам фигурист завершил карьеру. Об уходе из спорта Ковтун объявил 23 апреля.
— На старте нового сезона в фигурном катании не жаль ли вам, что вы уже по эту сторону бортика, а не на катке? Не тянет вернуться на лед и к большим стартам?
— Тянуло бы, если бы решение об окончании карьеры было необдуманным и спонтанным шагом, но с учетом всех аспектов на тот момент и вообще решение это было единственно верным, — приводит nevasport слова Ковтуна. — Я сейчас безумно счастлив: у меня куча возможностей, куча открытых дверей, я включен в жизнь, поэтому даже мыслей таких не проскакивает.
— Как оцениваете перспективы российских одиночников на мировом уровне? За кем следите?
— С удовольствием выделю двух человек, но они, к сожалению, пока очень молоды: это Даниил Самсонов и Николай Колесников из группы Тутберидзе. Это трудолюбивые и талантливые мальчики, очень любящие наш вид спорта. За такими, по-новому воспитанными спортсменами — будущее российского одиночного мужского фигурного катания. Я за ними очень слежу.