Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун принял решение завершить карьеру спортсмена. По его словам, он четко все осознал.

- Я принял решение завершить карьеру, - цитирует "РИА Новости" Ковтуна. - Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.

Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен.

​Моя спина, все эти грыжи и протрузии – это уже на всю жизнь, и единственное, что я могу сделать, чтобы поддерживать спину в рабочем состоянии, это закачивать ее постоянными упражнениями и очень тщательно за этим следить. Но чем больше я работал над мышцами, тем отчетливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку.