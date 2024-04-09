«Бах сейчас как проданная невеста!» Лидия Иванова бьет по МОК изо всех орудий

Интервью нашей легендарной чемпионки по спортивной гимнастике — о том, что делать российскому спорту.

Советская гимнастка Лидия Иванова внимательно следит за ситуацией в российском и международном спорте и является одной из главных сторонниц бойкота Олимпиады — хотя сама во время карьеры в спорте дважды привозила олимпийское золото на родину, а сейчас сосредоточилась на тренерской и комментаторской карьере. «СЭ» поговорил с прославленной спортсменкой, чтобы понять ее логику.

Наступит момент, когда все признают, что без России Олимпиада невозможна

— Лидия Гавриловна, после отстранения от международных стартов уровень нашего спорта снизился или остается прежним?

— Я могу ответить, ориентируясь на свой вид спорта, гимнастику. На данный момент у нас есть сильные лидеры, которые были бы готовы выступить на Олимпийских играх, но в силу унизительного варианта, который предлагает МОК, этого не случится. Федерация отказалась от него и готова выступать только на равных условиях с другими странами. Есть и сильные спортсмены, и молодежь, которая тянется за ними. Проблема для лидеров заключается в том, что старт Олимпийских игр не осуществляется. Это, безусловно, вершина для каждого спортсмена.

Сегодня мы должны принять ту ситуацию, в которую попали. Многое будет зависеть от инициативы федерации и от того, как они сумеют прожить это, не погасить интерес к гимнастике, будут ли создавать новые интересные старты. Практика соревнований ни в коем случае не должна быть погашена. Пусть они будут не того масштаба, но каждый спортсмен сможет проверить свою готовность. Именно это стимулирует высокие нагрузки и хорошие тренировки, чтобы спортсмен утверждался как лидер.

Конечно, сложилась печальная ситуация. Мне, как олимпийской чемпионке, легко сказать: «А давайте откажемся!» (от участия в Играх. — Прим. «СЭ»). Например, от чемпионата России в Сочи я получила огромное удовольствие, наблюдая за тем, как проходит борьба между элитой и молодежью, которая во многом даже превосходит номерных спортсменов. Такая ситуация создает интригу, драму, интерес. Спорт — очень интересная вещь, которая никогда не должна стоять на месте. Если бы легкоатлеты на протяжении десятилетий проходили стометровую дистанцию с одним и тем же результатом, было бы неинтересно. Иногда кажется, что спортсмен дошел до предела человеческих сил, а что-то еще улучшается. Спорт — великая вещь, которая заставляет все время творить.

— Но ставку уже нужно делать на молодых спортсменов, которые еще не побеждали на международных соревнованиях? Для них же происходит настоящая трагедия.

— Именно поэтому для них это еще не трагедия. Трагедию могут почувствовать элитные спортсмены, потому что они уже понимают, что такое выигрывать, а молодые еще только подрастают внутри страны. Даже в Сочи, например, соревновались прекрасный Никита Нагорный и талантливый Даниел Маринов из Казани. Мы знаем, что Никита находился не в лучшей спортивной форме, но надо было видеть, как упирался и хотел выиграть Даниел! Что-то получилось, что-то нет. Вопрос в том, как федерация сумеет удержать и детский спорт, и своих ведущих спортсменов, чтобы за ними тянулась эта поросль. Тогда, я думаю, обязательно наступит момент, когда откроются ворота и все признают, что Россия — очень мощная держава в мировом масштабе и без нее никакие Олимпийские игры на сто процентов не будут просматриваться.

Лидия Иванова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Середняки нарядились в чемпионов

— Вы говорили, что на международные старты нас они сами будут звать, потому что иначе неинтересно соревноваться. Но ведь велика вероятность, что наши будут завоевывать медали — это невыгодно для других стран.

— Безусловно, это так. Я мыслю по-спортивному, но забываю, что та плеяда, которая всегда в тени, никак не может дотянуться до медалей. И вдруг для нее открылась шикарная возможность! Мне больно видеть, как на пьедестал почета встают спортсмены совсем не того масштаба. Но насколько они были счастливы, я видела! Что им на грудь повесили медаль. Для них это шанс: середняки вдруг нарядились в чемпионов. Но это снижает уровень мирового спорта. Мы опускаем планку, называя чемпионами мира тот разряд, который при серьезной конкуренции был бы в середняках, а сейчас они становятся первыми. Однако нам ни в коем случае нельзя сбавлять ни темпа, ни сложности, чтобы, как только появится момент, мы смогли выйти на мировую арену не подбирающими щепки, а с намерением выиграть! Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать.

Я им тоже пытаюсь это объяснить, тем более что у нас серьезные старты предлагаются — Игры Дружбы, например. Хотя уже начались козни, их же проводит не МОК, который сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста. (Смеется). Это какая-то беспринципность, даже служба, где же тот спортивный принцип, которому всегда хочется служить? Не какой-то блатной вариант... Как может в спорте быть по блату? Это что, спринтер должен остановиться перед финишем и дать выиграть какому-то пятому сзади? Так сейчас и происходит. Всегда следует помнить, что именно высота мастерства определяет твое местоположение в спортивном мире, это естественно, так должно быть.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

То, что убрали Валиеву, многим нравится

— Говоря о Бахе, вы, наверное, слышали нашумевшую историю нашей фигуристки Камилы Валиевой?

— Конечно, слышала. К сожалению, я до конца не знаю правды, но всегда выступаю за то, чтобы все люди были в равных условиях, без химии. Это зло. Слава богу, мой вид спорта не совсем к этому относится, но я против допинга у спортсменов! Однако я просто плакала, когда вдруг Камила в силу разных обстоятельств так и не заняла серьезное место на мировом помосте. Это просто неизмеримая потеря! После пары Навки и Костомарова я еще не встречала такого таланта, для меня это превосходная степень. Появилась такая воздушная фигуристка, которая прямо-таки завораживающе летала на олимпийском льду!

Вот это сила таланта, это явление мирового масштаба. Тут и с чашкой чая не отойдешь никуда. Я понимаю, что все вокруг это видели и понимали, ведь не одна Иванова в этом разбирается. (Смеется). Конечно, дисквалификация Валиевой многим иностранцам сыграла на руку. Мы снова говорим, что пятые-десятые стали чемпионами Европы, мира. Конечно, то, что убрали Валиеву, многим нравится. Я до конца не владею информацией, но я за Камилу не только потому, что она из России. Она потрясающий мастер, для меня это явление. А уж с вопросом допинга пускай разбираются компетентные организации.

— Вы верите, что в ближайшие десять лет мы сможем вернуться на Олимпийские игры под своим флагом и доказать, что без нас спорт невозможен?

— Ой, как я об этом мечтаю! У меня такое ощущение, что на этот вопрос не только Иванова, но и вообще никто ответить не сможет. Для этого нужно успеть расставить очень много точек, и очень важно, какими именно они будут. Это от меня не зависит, но жить-то хочется во все времена. Без такой общественной деятельности, как спорт, мир будет не наполнен. Естественно, я хочу, чтобы всё это благополучно завершилось в нашу пользу. Мы верим, что победим и спорт займет свое достойное место. Без веры в лучшее невозможно жить в спорте. Даже когда рыдаешь, даже когда проигрываешь. Без поражений не бывает побед!