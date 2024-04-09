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Сегодня, 11:55

Американский тренер подтвердил переход Дэвис и Смолкина в академию Монреаля

Виктория Кравченко
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Американский тренер Алексей Киляков рассказал, что бывшая российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин прекратила работу с ним и перешла в академию фигурного катания Монреаля.

«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», — цитирует Килякова РИА «Новости».

Ранее The Skating Lesson сообщал, что фигуристы перешли в Академию Монреаля, которая считается наиболее успешной в мировых танцах на льду. В Академии тренируются действующие чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

На чемпионате мира по фигурному катанию Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла
Источник: https://rsport.ria.ru/20240409/figurnoe-katanie-1938786363.html?in=l
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