Американский тренер подтвердил переход Дэвис и Смолкина в академию Монреаля

Американский тренер Алексей Киляков рассказал, что бывшая российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин прекратила работу с ним и перешла в академию фигурного катания Монреаля.

«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», — цитирует Килякова РИА «Новости».

Ранее The Skating Lesson сообщал, что фигуристы перешли в Академию Монреаля, которая считается наиболее успешной в мировых танцах на льду. В Академии тренируются действующие чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.