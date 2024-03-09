Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов

Софья Леонтьева сообщила, что ее танцевальный дуэт с Даниилом Горелкиным не примет участия на турнире «Русский вызов» по решению организаторов.

«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем все в порядке», — приводит слова Леонтьевой ТАСС.

Основные соревнования «Русского вызова» начнутся 9 марта в 17.00 в ледовом дворце «Юбилейный», Санкт-Петербург.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Это станет вторым подобным турниром. В прошлом году победу одержал Алексей Ягудин.