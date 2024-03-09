Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов
Софья Леонтьева сообщила, что ее танцевальный дуэт с Даниилом Горелкиным не примет участия на турнире «Русский вызов» по решению организаторов.
«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем все в порядке», — приводит слова Леонтьевой ТАСС.
Основные соревнования «Русского вызова» начнутся 9 марта в 17.00 в ледовом дворце «Юбилейный», Санкт-Петербург.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Это станет вторым подобным турниром. В прошлом году победу одержал Алексей Ягудин.
Источник: ТАСС
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