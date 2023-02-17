Леонова считает, что судейство на первенстве России по фигурному катанию было объективным

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова высказалась о критике двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей на первенстве России.

«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили. Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили Софье Муравьевой. Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).