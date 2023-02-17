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Сегодня, 14:30

Стало известно, почему Костомарову не рискуют делать новую операцию

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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

«СЭ» стали известны новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который уже более месяца находится в больнице в Коммунарке.

Роман Костомаров&nbsp;&mdash; Регина Тодоренко. Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз

Как известно «СЭ», утром Костомарову делали прокол и ставили дренаж для выведения жидкости из легкого. Отек организма продолжается, вода стоит долго из-за проблем в функционировании почек. Также есть проблема с забиванием сосудов и наличием подкожной жидкости, источник оценил ситуацию как «не очень хорошую». Но Костомарову уже уменьшили количество капельниц.

Также стало известно, почему Костомарова на данный момент не будут оперировать. На органы будет слишком большая нагрузка от наркоза, считают врачи. Но в целом вопрос операции не снят с повестки, но сами врачи пока не знают, стоит ли ее проводить.

Олимпийский чемпион Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом пневмония, но многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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