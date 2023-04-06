Леонова — о возвращении Степановой в фигурное катание: «Нет ничего невозможного»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «СЭ» ответила на вопрос, сможет ли фигуристка Александра Степанова после родов вернуться на соревнования в следующем сезоне.

— Александра Степанова недавно стала мамой. Сможет ли она вернуться в следующем сезоне после родов?

— Нет ничего невозможного. Думаю, что Александра после родов находится в прекрасной форме. До следующего сезона еще много времени. Практически уверена, что мы их с Иваном Букиным увидим.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.

26 марта Степанова сообщила, что стала мамой. 27-летняя спортсменка родила дочь.