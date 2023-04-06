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Сегодня, 18:15

Леонова — о возвращении Степановой в фигурное катание: «Нет ничего невозможного»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «СЭ» ответила на вопрос, сможет ли фигуристка Александра Степанова после родов вернуться на соревнования в следующем сезоне.

— Александра Степанова недавно стала мамой. Сможет ли она вернуться в следующем сезоне после родов?

— Нет ничего невозможного. Думаю, что Александра после родов находится в прекрасной форме. До следующего сезона еще много времени. Практически уверена, что мы их с Иваном Букиным увидим.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.

26 марта Степанова сообщила, что стала мамой. 27-летняя спортсменка родила дочь.

Алена Леонова. «Сейчас в 14 лет надо делать уже пять четверных». Вице-чемпионка мира — о работе тренером, материнстве и восходящих звездах

Фигурное катание
Александра Степанова
Алена Леонова
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