Леонова верит, что следующими олимпийскими чемпионами по фигурному катанию станут Акатьева или Петросян

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «СЭ» назвала самых перспективных фигуристок.

— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?

— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.

— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?

— Видимо, да, Акатьева и Петросян (смеется).

Ранее Леонова поделилась своим восхищением от выступлений Камилы Валиевой в сезоне-2022/23.